Медик предположил, что Алсу сделали неудачную пластическую операцию

Певица Алсу рассказывала ранее, что она – частый гость у косметологов, что помогает ей выглядеть свежо и ухоженно. Так, в интервью Ксении Собчак певица признавалась, что делает уколы ботокса и гилауроновой кислоты, и прочие уходовые процедуры.
Но в последнее время на лице у Алсу появились какие-то странные неровности. Об этом информирует Экспресс Газета.
Медик Владимир Плахотин заметил у исполнительницы «достаточно серьезный желвак».
«Либо это неудачно сделанный нитяной лифтинг, либо это последствия неудачного введения филлера. Причем вводили в область рта или подбородка. Также, возможно, ей убирали комки Биша, но операция прошла неудачно», - прокомментировал свежие снимки певицы эксперт.
В СМИ часто появляются новости о неудачных пластических операциях. Телеведущая Лера Кудрявцева удалила лопнувший грудной имплант. К счастью, с операцией она успела вовремя и трагедии не произошло.
А вот гостья программы Виктория Макарская и рада бы удалить давным-давно закаченный в губы гель, но, по ее словам, врачи уверяют, что это уже невозможно, и ей теперь приходится делать коррекцию.