Медик предположил, что Алсу сделали неудачную пластическую операцию

Певица Алсу рассказывала ранее, что она – частый гость у косметологов, что помогает ей выглядеть свежо и ухоженно. Так, в интервью Ксении Собчак певица признавалась, что делает уколы ботокса и гилауроновой кислоты, и прочие уходовые процедуры.

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Но в последнее время на лице у Алсу появились какие-то странные неровности. Об этом информирует Экспресс Газета.

Медик Владимир Плахотин заметил у исполнительницы «достаточно серьезный желвак».

«Либо это неудачно сделанный нитяной лифтинг, либо это последствия неудачного введения филлера. Причем вводили в область рта или подбородка. Также, возможно, ей убирали комки Биша, но операция прошла неудачно», - прокомментировал свежие снимки певицы эксперт.

В СМИ часто появляются новости о неудачных пластических операциях. Телеведущая Лера Кудрявцева удалила лопнувший грудной имплант. К счастью, с операцией она успела вовремя и трагедии не произошло.