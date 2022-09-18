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1 час назад

Медик предположил, что Алсу сделали неудачную пластическую операцию

Ирина Лебедева

Певица Алсу рассказывала ранее, что она – частый гость у косметологов, что помогает ей выглядеть свежо и ухоженно. Так, в интервью Ксении Собчак певица признавалась, что делает уколы ботокса и гилауроновой кислоты, и прочие уходовые процедуры.

Медик предположил, что Алсу сделали неудачную пластическую операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но в последнее время на лице у Алсу появились какие-то странные неровности. Об этом информирует Экспресс Газета.

Медик Владимир Плахотин заметил у исполнительницы «достаточно серьезный желвак».

«Либо это неудачно сделанный нитяной лифтинг, либо это последствия неудачного введения филлера. Причем вводили в область рта или подбородка. Также, возможно, ей убирали комки Биша, но операция прошла неудачно», - прокомментировал свежие снимки певицы эксперт.

В СМИ часто появляются новости о неудачных пластических операциях. Телеведущая Лера Кудрявцева удалила лопнувший грудной имплант. К счастью, с операцией она успела вовремя и трагедии не произошло.

А вот гостья программы Виктория Макарская и рада бы удалить давным-давно закаченный в губы гель, но, по ее словам, врачи уверяют, что это уже невозможно, и ей теперь приходится делать коррекцию.

Шоу-бизнес,Виктория Макарская,Ксения Собчак,Лера Кудрявцева,
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