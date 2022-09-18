Федорова объяснила, почему ей пришлось закрыть бизнес

«Для того, чтобы дизайн одежды начал приносить доход, должно пройти как минимум три-четыре сезона. О том, что прибыль будет не сразу, я прекрасно знала. Сначала идет вложение, а только потом доход. Это, так сказать, – длинные деньги, работа на перспективу. Я жду, когда мы будет работать «в плюс», - ранее объясняла Оксана.