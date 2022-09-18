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2 часа назад

Федорова объяснила, почему ей пришлось закрыть бизнес

Ирина Лебедева

Оксана Федорова в свое время решила открыть линию модной одежды. Она рассказывала, что не просто разрабатывает модели нарядов как дизайнер, но и отслеживает полный цикл производства. Одежда «от Федоровой» демонстрировалась на Неделях моды в Москве. Правда, дохода этот бизнес звезде особо не приносил, - рассказывает портал prozvezd.

Федорова объяснила, почему ей пришлось закрыть бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того, чтобы дизайн одежды начал приносить доход, должно пройти как минимум три-четыре сезона. О том, что прибыль будет не сразу, я прекрасно знала. Сначала идет вложение, а только потом доход. Это, так сказать, – длинные деньги, работа на перспективу. Я жду, когда мы будет работать «в плюс», - ранее объясняла Оксана.

Но сейчас Федорова прекратила выпускать модные коллекции и закрыла бизнес. Правда, как она сама рассказывает, не из-за рентабельности, а из-за того, что сменила сферу интересов.

«Я поступила учиться в МГУ, а перед этим дала себе определенную установку. Если буду учиться, продолжу вокальную историю. Если нет, то дизайнерскую. Совмещать у меня не получалось», - сказала звезда.

В 2011 году Оксана Федорова вышла замуж за Андрея Бородина. На тот момент он был офицером ФСБ. Сейчас Бородин работает в аппарате президента. В браке с Андреем Бородиным Федорова стала дважды мамой. С супругом она воспитывает 10-летнего сына Федора и 9-летнюю дочь Елизавету.

Шоу-бизнес,Андрей Бородин,Оксана Федорова,МГУ,ФСБ,
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