Королева стала героиней очередного скандала

Наташа Королева предлагает курсы по похудению. Понятно, что при этом лучшая реклама своему продукту – сама звезда. Но как раз недавно 49-летняя певица заметно поправилась.

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На протяжении довольно продолжительного времени Королева выкладывала в интернет «личные секреты красоты» и «результаты диеты» на красивых фотографиях. Однако накануне певицу увидели на одной из светских тусовок, ничуть не постройневшую, и с «горой пирожных», - рассказывает Экспресс Газета.

Как результат – скандал в социальных сетях. Королеву уличили в «похудении» с помощью фотошопа. Микроблог певицы завалили злобными комментариями. Об этом написал популярный блогер Антон Суворкин (Anton S) в Телеграм- Канале.

«Фолловеры подозревают, что Королева ретушировала собственные фото и видео, чтобы казаться стройнее и якобы демонстрировать хорошие результаты диеты. Поводом для таких нелестных разговоров стало недавнее появление миссис „Желтые тюльпаны“ в светской тусовке с горой пирожных и круглым животом».