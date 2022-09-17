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43 минуты назад

Лорак отменила концерты в России

Ирина Лебедева

Ани Лорак отменила все запланированные ранее концерты в России. Певица наметила большое гастрольное турне по городам Европы. Рекламируя свою программу, Ани представляет себя как самую известную певицу из Украины, которая покоряет зрителей со всего мира. Об этом пишет ФАН.

Лорак отменила концерты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обладательница пяти золотых и двух платиновых альбомов, народная артистка Украины, участница песенного конкурса «Евровидение-2008», где заняла 2-е место, обладательница пяти «Золотых граммофонов». Это лишь малая часть музыкальных достижений Ани Лорак, она продолжает их приумножать, покоряя своим талантом страны на всех континентах земного шара», — говорится в афише.

Лорак впервые за долгое время появилась на российском телевидении

Ранее первый продюсер певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) Юрий Фалеса в эфире YouTube-канала Live назвал сумму, потраченную на ее раскрутку.

«По тем временам $200 тысяч было как сегодня $2 миллиона. Тогда это были очень большие деньги. И я могу сказать, что она это окупила сверх», - сказал Фалеса.

Он отметил, что не привлекал на раскрутку певицы деньги со стороны. То, что они зарабатывали, они реинвестировали.

Шоу-бизнес,Юрий Фалеса,
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