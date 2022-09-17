Соседов: «Карьера Лободы в России, считаю, должна быть окончена»

Светлана Лобода из-за своих взглядов на спецоперацию на Украине выступать в России больше не сможет. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что для нашего зрителя это совсем не большая потеря. Об этом рассказывает портал prozvezd

Фото: ТАСС ТАСС

«Карьера Лободы в России, считаю, должна быть окончена. Никаких концертов – ни в России, ни в Дубае, нигде. Зачем нам украинские пустышки, когда у нас своих полно?» - заявил критик.

Соседок назвал Лободу «продуктом шоу-бизнеса» и сказал, что «третьесортной певичке» повезло, когда она стала работать с Нателлой Крапивиной. Именно последняя, по мнению Соседова, «придумала ей образы, саунд, эти компьютерные фишки с быстрыми речитативными проговорками, да и вообще всю тематику песен и даже внешний вид».

Также музыкальный критик отметил, что большинство артистов отечественного шоу-бизнеса не любят зрителей, а любят только деньги.

«Артист без любви к зрителю и своей стране – это пустой надувной шарик, которой легко проткнуть обычной вилкой. И даже не шарик, а мыльный пузырь», - резюмировал Соседов.