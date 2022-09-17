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22 минуты назад

Галкин* прокомментировал свой статус иноагента

Ирина Лебедева

Минюст России признал Максима Галкина физлицом-иноагентом 16 сентября. Сегодня Галкин отреагировал на включение его Минюстом в список иноагентов.

Галкин* прокомментировал свой статус иноагента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юморист выложил в интернет видеоролик, в котором рассказал, что политической деятельностью не занимается, а занимается совсем другим – выступает с политической сатирой и юмористическими скетчами уже 28 лет.

Галкин удивлен тем, что Минюст считает, что он получает финансирование с Украины. Юморист заявил, что последние доходы из этой страны от получал десять лет назад, выступая там с концертами. А также что он не намерен отказываться от свободы слова, закрепленной в Конституции и от своего права на труд.

«Иноагент, так иноагент», - резюмировал супруг Аллы Пугачевой.

Клара Новикова считает, что артист всегда был «острым» и сейчас решил, что будет таким, какой он есть. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Мне жаль, что вокруг него происходит такая история».

* Минюстом России признан иноагентом.

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