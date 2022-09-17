В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

На дочь Пересильд обрушились завистники

Ирина Лебедева

Анне Пересильд, старшей дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя, 13 лет, и она уже решила, что будет актрисой. Впервые девочка снялась в кино в фантастическом фильме «Черновик».

На дочь Пересильд обрушились завистники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позднее она сыграла одну из главный ролей в ленте «Тибра». Анна представила образ девочки-альбиноса, которой приходиться бороться с недоброжелателями, которые травят ее из-за нестандартной внешности, - пишет «Комсомольская Правда».

С чем-то подобным юная актриса столкнулась и в реальной жизни. Девочка рассказала, что в школе ей многие завидуют и твердят, что ее снимают в кино не из-за способностей, а «по блату», благодаря влиянию звездных родителей.

Правда, Анна уже научилась не обращать внимания на злые слухи.

Актриса Юлия Пересильд призналась, что беспокоится о будущем своих наследниц. По словам актрисы, съемки часто могут быть изматывающими, тем более, процесс длится долго по времени.

«Для детей это очень вредно. 12 или 8 часов съемочный день — чрезвычайно тяжелое мероприятие. Даже для взрослого организма это непросто, а для детского... Многие дети-актеры плохо заканчивают», — заявила она в программе «Ты не поверишь!».

Шоу-бизнес,Юлия Пересильд,Алексей Учитель,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители