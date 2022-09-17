На дочь Пересильд обрушились завистники

Анне Пересильд, старшей дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя, 13 лет, и она уже решила, что будет актрисой. Впервые девочка снялась в кино в фантастическом фильме «Черновик».

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Позднее она сыграла одну из главный ролей в ленте «Тибра». Анна представила образ девочки-альбиноса, которой приходиться бороться с недоброжелателями, которые травят ее из-за нестандартной внешности, - пишет «Комсомольская Правда».

С чем-то подобным юная актриса столкнулась и в реальной жизни. Девочка рассказала, что в школе ей многие завидуют и твердят, что ее снимают в кино не из-за способностей, а «по блату», благодаря влиянию звездных родителей.

Правда, Анна уже научилась не обращать внимания на злые слухи.

Актриса Юлия Пересильд призналась, что беспокоится о будущем своих наследниц. По словам актрисы, съемки часто могут быть изматывающими, тем более, процесс длится долго по времени.