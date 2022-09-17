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47 минут назад

Брежнева отказалась от регистрации в Подмосковье

Ирина Лебедева

Вера Брежнева прислала в ФМС отказ от регистрации в Подмосковном поселке Некрасовский. Несмотря на наличие жилья в столице в Филях и на Пресне, — до сих пор прописана звезда была именно в Подмосковье, в небольшой двушке у бывшей супруги одного из е родственников.

Брежнева отказалась от регистрации в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Порядка 20 лет певица числилась жительницей Подмосковья, периодически продляя срок действия документов. Об этом пишет ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Некоторое время назад Брежнева хотела стать гражданкой России, но положительного итога не получилось. Сейчас звезда стремится получить итальянский паспорт.

После начала спецоперации на Украине Вера Брежнева покинула Россию, поселившись в Италии вместе со своим супругом — продюсером Константином Меладзе. Меладзе и Брежнева владеют виллой неподалеку от озера Гарда. Туда она также перевезла маму и детей.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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