Брежнева отказалась от регистрации в Подмосковье

Вера Брежнева прислала в ФМС отказ от регистрации в Подмосковном поселке Некрасовский. Несмотря на наличие жилья в столице в Филях и на Пресне, — до сих пор прописана звезда была именно в Подмосковье, в небольшой двушке у бывшей супруги одного из е родственников.
Порядка 20 лет певица числилась жительницей Подмосковья, периодически продляя срок действия документов. Об этом пишет ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
Некоторое время назад Брежнева хотела стать гражданкой России, но положительного итога не получилось. Сейчас звезда стремится получить итальянский паспорт.
После начала спецоперации на Украине Вера Брежнева покинула Россию, поселившись в Италии вместе со своим супругом — продюсером Константином Меладзе. Меладзе и Брежнева владеют виллой неподалеку от озера Гарда. Туда она также перевезла маму и детей.