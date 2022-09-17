Брежнева отказалась от регистрации в Подмосковье

Вера Брежнева прислала в ФМС отказ от регистрации в Подмосковном поселке Некрасовский. Несмотря на наличие жилья в столице в Филях и на Пресне, — до сих пор прописана звезда была именно в Подмосковье, в небольшой двушке у бывшей супруги одного из е родственников.

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Порядка 20 лет певица числилась жительницей Подмосковья, периодически продляя срок действия документов. Об этом пишет ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Некоторое время назад Брежнева хотела стать гражданкой России, но положительного итога не получилось. Сейчас звезда стремится получить итальянский паспорт.