В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
12 минут назад

Максим Галкин стал иноагентом

Елена Прошина

Министерство юстиции России включило юмориста Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Графа об этом появилась в соответствующем перечне на сайте ведомства.

Максима Галкина признали иноагентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В качестве даты внесения Галкина в реестр стоит 16 сентября. Там также указывается, что его финансирует Украина. В качестве причины внесения в перечень в нем указано «осуществление политической деятельности».

Напомним, что Галкин покинул Россию вместе с женой — певицей Аллой Пугачевой — и детьми сразу после начала РФ спецоперации на Украине. Находясь за границей, юморист неоднократно выступал с критикой в адрес Кремля и российско-украинского конфликта. К 1 сентября Пугачева вернулась в РФ вместе с детьми. Галкин же остался за границей, где проводит гастроли.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители