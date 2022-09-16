Максима Галкина признали иноагентом

Министерство юстиции России включило юмориста Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Графа об этом появилась в соответствующем перечне на сайте ведомства.

В качестве даты внесения Галкина в реестр стоит 16 сентября. Там также указывается, что его финансирует Украина. В качестве причины внесения в перечень в нем указано «осуществление политической деятельности».

Напомним, что Галкин покинул Россию вместе с женой — певицей Аллой Пугачевой — и детьми сразу после начала РФ спецоперации на Украине. Находясь за границей, юморист неоднократно выступал с критикой в адрес Кремля и российско-украинского конфликта. К 1 сентября Пугачева вернулась в РФ вместе с детьми. Галкин же остался за границей, где проводит гастроли.