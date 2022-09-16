Молодая жена Петросяна публично высказалась о супруге

В день рождения 77-летнего юмориста Евгения Петросяна его молодая жена, 33-летняя Татьяна Брухунова публично высказалась о его достоинствах. Пост с поздравлением супруга артиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Брухунова опубликовала в блоге совместное фото с супругом.

«Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. Свети всегда», — подписала публикацию жена комика.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и пожелали звездной чете долгих лет совместной жизни. С днем рождения Евгения Вагановича! Пусть сбываются мечты!», «Какие вы прекрасные. Душа радуется», — написали пользователи сети.