Экс-жена Кержакова раскрыла подробности скандала с Яной Рудковской

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала Газете.Ru, что продюсеру Яне Рудковской недостает чувства юмора. Причиной такого высказывания стала слишком бурная реакция Рудковской на шутку в соцсети о ее возрасте. Девушка призналась, что точно не знает, сколько лет бизнсвумен на самом деле, но думает, что немало.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Артём Соболев/NEWS.ru

Я просто пошутила, а она накатала огромный пост в своем Telegram-канале. Приложила фото своих школьных дневников. Это дикий абсурд. Всем же наплевать на ее возраст. Но только Яну это взволновало, — объяснила блогер.

В начале сентября она обвинила Яну Рудковскую в том, что та скрывает свой настоящий возраст. В ответ продюсер опубликовала в своём Telegram-канале свидетельство о рождении и студенческий билет, пообещав, что Тюльпановой предстоит извиняться перед всей страной.