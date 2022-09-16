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29 минут назад

Раскрыто содержание наследства Пьера Нарцисса

Елена Прошина

Директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов в интервью «Комсомольской правде» раскрыл содержание наследства покойного артиста. По его словам, у него ничего нет, кроме музыки, авторские права на которую перейдут его бывшей жене Валерии и дочери Каролине.

Раскрыто содержание наследства Пьера Нарцисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дворцов отметил, что, несмотря на 20 лет работы в шоу-бизнесе, после смерти Нарцисс ничего не оставил. Все гонорары певец тратил на свою семью, а единственную имеющуюся квартиру он продал после развода с женой. Новое жилье музыкант покупать не стал, до конца жизни живя в съемном, пояснил директор Нарцисса.

«Авторские права на песни Пьера достанутся его жене Валерии и его дочери Каролине», — добавил он.

Также Дворцов опроверг слухи о погребенном в Камеруне пустом гробе певца. По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, поскольку тело Нарцисса встречала его мать, которая подозревая, что ее сына убили, трижды отправляла его на вскрытие.

Накануне в ресторане «Дорффман» прошел вечер памяти певца. Мероприятие организовали его бывшая жена и директор. Вечер посетили Катя Лель, Анна Калашникова, Михаил Гребенщиков, Ирина Ортман и другие звезды. Кроме того на мероприятие пришла называющая себя любовницей Нарцисса Ксения Грин. Однако Дворцов заявил, что женщина обманывает всех, у певца не было любовницы, как и внебрачных детей.

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