Раскрыто содержание наследства Пьера Нарцисса

Директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов в интервью «Комсомольской правде» раскрыл содержание наследства покойного артиста. По его словам, у него ничего нет, кроме музыки, авторские права на которую перейдут его бывшей жене Валерии и дочери Каролине.

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Дворцов отметил, что, несмотря на 20 лет работы в шоу-бизнесе, после смерти Нарцисс ничего не оставил. Все гонорары певец тратил на свою семью, а единственную имеющуюся квартиру он продал после развода с женой. Новое жилье музыкант покупать не стал, до конца жизни живя в съемном, пояснил директор Нарцисса.

«Авторские права на песни Пьера достанутся его жене Валерии и его дочери Каролине», — добавил он.

Также Дворцов опроверг слухи о погребенном в Камеруне пустом гробе певца. По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, поскольку тело Нарцисса встречала его мать, которая подозревая, что ее сына убили, трижды отправляла его на вскрытие.