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4 часа назад

Любовь Успенская выгнала работавших на нее директоров и менеджеров

Газета.Ruиещё 1

Певица Любовь Успенская в интервью «ТН Звезды» призналась, что выгнала работавшую на нее команду специалистов.

Успенская выгнала работавших на нее директоров и менеджеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Успенской, к этом решению ее подтолкнул период самоизоляции.

«Я увидела всех негодяев, которые меня окружали. Полностью всю эту шайку выгнала из дому, поменяла директоров, пресс-секретарей, менеджеров. Теперь со мной рядом только надежные люди, все на своих местах», — рассказала она.

Кроме того, Успенская поняла, что зря четырежды выходила замуж.

«Как только я последнего мужа выгнала из дома, так у меня сразу появилось огромное желание творить, появилось чувство свободы, как птица теперь летаю», — поделилась артистка.

Ранее Любовь Успенская прокомментировала недавнее заявление композитора Ильи Резника о том, что он примирился с вокалисткой. Согласно словам Успенcкой, Резник заговорил о примирении после того, как она исполнила его композицию на недавнем выступлении в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Илья Резник,
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