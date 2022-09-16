Успенская выгнала работавших на нее директоров и менеджеров

Певица Любовь Успенская в интервью «ТН Звезды» призналась, что выгнала работавшую на нее команду специалистов.
По словам Успенской, к этом решению ее подтолкнул период самоизоляции.
«Я увидела всех негодяев, которые меня окружали. Полностью всю эту шайку выгнала из дому, поменяла директоров, пресс-секретарей, менеджеров. Теперь со мной рядом только надежные люди, все на своих местах», — рассказала она.
Кроме того, Успенская поняла, что зря четырежды выходила замуж.
«Как только я последнего мужа выгнала из дома, так у меня сразу появилось огромное желание творить, появилось чувство свободы, как птица теперь летаю», — поделилась артистка.
Ранее Любовь Успенская прокомментировала недавнее заявление композитора Ильи Резника о том, что он примирился с вокалисткой. Согласно словам Успенcкой, Резник заговорил о примирении после того, как она исполнила его композицию на недавнем выступлении в Санкт-Петербурге.