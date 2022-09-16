Блогер Поперечный женился

Популярный российский блогер и стендап-комик Данила Поперечный женился на своей возлюбленной — блогерше и модели Полине Чистяковой. Об этом сообщила его новоиспеченная жена в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Фото: соцсети соцсети

Чистякова опубликовала серию фотографий, снятых во время церемонии бракосочетания.

«Заключили выгодную сделку. Очень рады», — написала модель.

Другие подробности торжества она не раскрыла.

О том, что Поперечный сделал предложение Чистяковой, стало известно в августе. В соцсетях блогерша опубликовала снимок, на котором показала помолвочное кольцо. Позднее комик подтвердил на своей странице в Instagram, что скоро женится. Он уточнил, что сделал предложение возлюбленной во время пикника возле Эйфелевой башни в Париже.