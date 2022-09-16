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3 часа назад

Дизайнер признался Пугачевой в любви в отсутствие Галкина

Никита Бородкин

Дизайнер Игорь Гуляев признался Алле Пугачевой в любви. Он рассказал, что «влюбился» в нее в возрасте пяти лет. Как сообщает Teleprogramma.pro, он заявил, что никогда не предаст Примадонну.

Дизайнер признался Пугачевой в любви в отсутствие Галкина
Фото: ТАССТАСС

«Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания», — заявил Гуляев.

Напомним, что Алла Пугачева вернулась в Россию с детьми, но без своего супруга Максима Галкина. Юморист отправился на гастроли и сейчас остановился в Новой Зеландии, где проводит время на горнолыжном курорте.

Примадонну же недавно заметили в компании Гуляева — они прошлись по Москве в День города. Певица выглядела счастливой из-за чего в Сети появились слухи о том, что у нее появился новый фаворит.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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