Дизайнер признался Пугачевой в любви в отсутствие Галкина

Дизайнер Игорь Гуляев признался Алле Пугачевой в любви. Он рассказал, что «влюбился» в нее в возрасте пяти лет. Как сообщает Teleprogramma.pro, он заявил, что никогда не предаст Примадонну.
«Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания», — заявил Гуляев.
Напомним, что Алла Пугачева вернулась в Россию с детьми, но без своего супруга Максима Галкина. Юморист отправился на гастроли и сейчас остановился в Новой Зеландии, где проводит время на горнолыжном курорте.
Примадонну же недавно заметили в компании Гуляева — они прошлись по Москве в День города. Певица выглядела счастливой из-за чего в Сети появились слухи о том, что у нее появился новый фаворит.