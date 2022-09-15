Отец Фриске обвинил Шепелева в избиениях певицы

«Он оскорблял ее, говоря: "Кому ты нужна?". И когда у нее что-то не получилось сделать, пихнул так, что она упала на кровать. И поэтому я потом уже Ольге сказал, чтобы он рядом с Жанной не был. Ты будь всегда с ней, и она 2,5 года была», — поделился Копылов.