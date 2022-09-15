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1 час назад

Отец Фриске обвинил Шепелева в избиениях певицы

Елена Прошина

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов в интервью Алене Жигаловой в ее YouTube-шоу «Алена, блин!» обвинил ее мужа — телеведущего Дмитрия Шепелева — в грубом обращении с певицей. По словам мужчины, супруг его дочери оскорблял и поднимал на нее руку.

Отец Фриске обвинил Шепелева в избиениях певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Копылов отметил, что об избиениях певицы ему рассказала родная сестра Фриске Наташа, сам он их не видел.

«Она случайно это увидела. Расплакалась, пришла и сказала Ольге Орловой. И Ольга поговорила с Шепелевым», — добавил отец певицы.

Все это произошло, когда Фриске вышла в ремиссию, подчеркнул Копылов.

«Он оскорблял ее, говоря: "Кому ты нужна?". И когда у нее что-то не получилось сделать, пихнул так, что она упала на кровать. И поэтому я потом уже Ольге сказал, чтобы он рядом с Жанной не был. Ты будь всегда с ней, и она 2,5 года была», — поделился Копылов.

По его словам, Шепелев свое грубое отношение к Фриске старался скрывать, поэтому делал все только наедине, а стоило появиться СМИ — играл роль хорошего мужа, заботящегося о жене, хотя никакого участия в ее лечении не принимал. И сама певица перед своей смертью уже не хотела его видеть, но телеведущего пускали к ней из-за сына Платона, заключил Копылов.

Фриске умерла 16 июня 2015 года после двух лет непрерывной борьбы с опухолью головного мозга. Сразу после ее кончины между ее родителями и Шепелевым вспыхнули публичные разбирательства, которые в основном касались сына Платона.

Шоу-бизнес,Владимир Копылов,Ольга Орлова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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