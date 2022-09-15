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1 час назад

Бузова купила дом в курортном городе

Lenta.ruиещё 1

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова купила дом в Сочи. Эксперты заявили, что знаменитость завысила стоимость недвижимости в курортном городе. Об этом сообщает KP.RU.

Бузова купила дом в курортном городе
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, трехэтажный дом в 280 квадратных метров находится в поселке на улице Партизанской. На территории есть бассейн и площадки для барбекю. Певица рассказала, что обдумывала покупку с июля, и оценила объект в 100 миллионов рублей.

Однако эксперты в разговоре с журналистами заявили, что Бузова завысила сумму. Они предположили, что подобный дом не может стоить более 75 миллионов рублей, но вероятнее всего телеведущая заплатила за него около 35 миллионов рублей.

В июле 2022 года Ольга Бузова рассказала, что во время пандемии COVID-19 присмотрела загородный дом в месте, где со своей семьей проживает российский футболист Александр Самедов. При этом уточнялось, что ей не удалось приобрести объект.

Шоу-бизнес,Александр Самедов,Ольга Бузова,
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