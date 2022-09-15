Бузова купила дом в курортном городе

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова купила дом в Сочи. Эксперты заявили, что знаменитость завысила стоимость недвижимости в курортном городе. Об этом сообщает KP.RU.

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По данным издания, трехэтажный дом в 280 квадратных метров находится в поселке на улице Партизанской. На территории есть бассейн и площадки для барбекю. Певица рассказала, что обдумывала покупку с июля, и оценила объект в 100 миллионов рублей.

Однако эксперты в разговоре с журналистами заявили, что Бузова завысила сумму. Они предположили, что подобный дом не может стоить более 75 миллионов рублей, но вероятнее всего телеведущая заплатила за него около 35 миллионов рублей.