Экс-солистку «ВИА Гры» затравили в Венгрии

Украинскую певицу и бывшую участницу группы «ВИА Гра» Эрику Герцег подвергли травле в Венгрии.

Фото: vk.com vk.com

Украинцы обязывают артистку поддержать свою родную страну на фоне специальной операции России в защиту Донбасса. Однако Герцег решила молчать и не высказывать свою политическую позицию.

Стоит отметить, что в Венгрии украинская певица принимает участие в местной версии британского телевизионного музыкального шоу талантов X-Factor. Герцег является одним из звездных наставников проекта. Об этом пишет портал StarHit.