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2 часа назад

Экс-солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег стала жертвой травли в Венгрии

Слово и Дело

Украинскую певицу и бывшую участницу группы «ВИА Гра» Эрику Герцег подвергли травле в Венгрии.

Экс-солистку «ВИА Гры» затравили в Венгрии
Фото: vk.comvk.com

Украинцы обязывают артистку поддержать свою родную страну на фоне специальной операции России в защиту Донбасса. Однако Герцег решила молчать и не высказывать свою политическую позицию.

Стоит отметить, что в Венгрии украинская певица принимает участие в местной версии британского телевизионного музыкального шоу талантов X-Factor. Герцег является одним из звездных наставников проекта. Об этом пишет портал StarHit.

Ранее певец Макс Барских, осудивший спецоперацию на Украине, выпустил клип на английском языке под новым псевдонимом — Mick Sunday. Ролик набрал рекордно низкое число просмотров.

Эрика Герцег,Макс Барских,
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