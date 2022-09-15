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1 час назад

Серьезный разлад заподозрили в семье Анны Нетребко

Слово и Дело

Оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов переживают непростые времена, решили журналисты. По их мнению, в паре назревает разлад из-за противоположных позиций по специальной операции России на Украине.

В семье Нетребко назревает серьезный разлад
Фото: Global Look Press | Manfred Siebinger/imago stock&peopleGlobal Look Press | Manfred Siebinger/imago stock&people

Нетребко в числе первых покинула Россию, чтобы продолжить выступления за границей. Но ее супруг Эйвазов предпочел остаться на территории РФ.

Недавно исполнитель выступил в Большом театре, где он сыграл в «Пиковой даме» Римаса Туминаса. Кроме этого, вокалист готовится запустить совместный проект с одним из участников группы «Иванушки International», передает «МК».

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