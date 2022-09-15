В семье Нетребко назревает серьезный разлад

Оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов переживают непростые времена, решили журналисты. По их мнению, в паре назревает разлад из-за противоположных позиций по специальной операции России на Украине.

Фото: Global Look Press | Manfred Siebinger/imago stock&people Global Look Press | Manfred Siebinger/imago stock&people

Нетребко в числе первых покинула Россию, чтобы продолжить выступления за границей. Но ее супруг Эйвазов предпочел остаться на территории РФ.