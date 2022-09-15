СМИ раскрыли стоимость особняка Бузовой в Сочи

Телеведущая Ольга Бузова купила особняк в Сочи за 35 млн рублей. Как сообщает «Слово и Дело», накануне в своих соцсетях она выложила ролик, на котором позирует под дождем на фоне шикарного загородного дома.
«Когда приняла важное решение», — подписала публикацию артистка.
Бузова назвала особняк домом своей мечты. Общая площадь помещений составляет 250 квадратных метров. На участке имеется бассейн, зона для барбекю и автостоянка, а из окон открывается великолепный вид на горы и море.
Недавно появились слухи, что Бузова завела роман с банкиром Иваном Семеновым, бывшим возлюбленным Анны Калашниковой. Мужчина подарил звезде дорогие туфли Jimmy Choo с 7 тыс. кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тыс. рублей. Также Ольга получила в подарок браслет Van Cleef за 500 тыс. рублей.