СМИ раскрыли стоимость особняка Бузовой в Сочи

Телеведущая Ольга Бузова купила особняк в Сочи за 35 млн рублей. Как сообщает «Слово и Дело», накануне в своих соцсетях она выложила ролик, на котором позирует под дождем на фоне шикарного загородного дома.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Когда приняла важное решение», — подписала публикацию артистка.

Бузова назвала особняк домом своей мечты. Общая площадь помещений составляет 250 квадратных метров. На участке имеется бассейн, зона для барбекю и автостоянка, а из окон открывается великолепный вид на горы и море.