В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
17 минут назад

СМИ раскрыли стоимость особняка Бузовой в Сочи

Никита Бородкин

Телеведущая Ольга Бузова купила особняк в Сочи за 35 млн рублей. Как сообщает «Слово и Дело», накануне в своих соцсетях она выложила ролик, на котором позирует под дождем на фоне шикарного загородного дома.

СМИ раскрыли стоимость особняка Бузовой в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда приняла важное решение», — подписала публикацию артистка.

Бузова назвала особняк домом своей мечты. Общая площадь помещений составляет 250 квадратных метров. На участке имеется бассейн, зона для барбекю и автостоянка, а из окон открывается великолепный вид на горы и море.

В сети раскритиковали Бузову за фото с отдыха

Недавно появились слухи, что Бузова завела роман с банкиром Иваном Семеновым, бывшим возлюбленным Анны Калашниковой. Мужчина подарил звезде дорогие туфли Jimmy Choo с 7 тыс. кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тыс. рублей. Также Ольга получила в подарок браслет Van Cleef за 500 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Иван Семенов,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители