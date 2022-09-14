Раскрыта сумма гонорара Шнурова за концерт в Москве

Сумму гонорара музыканта Сергея Шнурова за прошедший в Москве концерт раскрыл телеканал «Царьград». По данным СМИ, за выступление в «Лужниках» 10 сентября артист получил около 120 миллионов рублей.

«Цифры сопоставимые, да», — подтвердил эту информацию Шнуров в беседе с журналистами.

По имеющейся информации, столичное выступление посетили почти 70 тысяч человек. Специально для концерта Шнуров снова собрал группу «Ленинград».