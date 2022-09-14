Раскрыта сумма гонорара Шнурова за концерт в Москве

Сумму гонорара музыканта Сергея Шнурова за прошедший в Москве концерт раскрыл телеканал «Царьград». По данным СМИ, за выступление в «Лужниках» 10 сентября артист получил около 120 миллионов рублей.
«Цифры сопоставимые, да», — подтвердил эту информацию Шнуров в беседе с журналистами.
По имеющейся информации, столичное выступление посетили почти 70 тысяч человек. Специально для концерта Шнуров снова собрал группу «Ленинград».
Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл сумму гонорара певицы Аллы Пугачевой за выступление. По его словам, исполнительница просит 350 тысяч евро за концерт.