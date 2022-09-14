Прекращено дело о дискредитации армии в отношении Асмус

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении актрисы Кристины Асмус прекратили. Как сообщает Telegram-канал Mash, Тверской суд не нашел состава преступления.

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Актриса также заявила, что узнала о суде из СМИ — повестка на заседание пришла не по тому адресу, поскольку его перепутали.

Напомним, СМИ сообщали, что речь идет о нарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание, которое грозило Асмус — штраф в размере 50 тысяч рублей. Причиной стал пацифистский пост с черным квадратом в социальных сетях, который она сделала весной.