Тверской районный суд Москвы прекратил дело против актрисы Кристину Асмус о дискредитации армии в связи с отсутствием состава нарушения. Дело рассматривали в закрытом режиме. Дело было открыто из-за антивоенного поста Асмус в соцсетях.

31 августа стало известно, что на Кристину Асмус составили административное дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России (статья 20.3.3 части 1 КоАП РФ). Соответствующая запись появилась в картотеке Тверского суда. Протокол на актрису зарегистрировали 25 августа.