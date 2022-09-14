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1 час назад

Дело Кристины Асмус о дискредитации армии отменили в связи с отсутствием состава нарушения

Daily Stormиещё 14

Тверской районный суд Москвы прекратил дело против актрисы Кристину Асмус о дискредитации армии в связи с отсутствием состава нарушения. Дело рассматривали в закрытом режиме. Дело было открыто из-за антивоенного поста Асмус в соцсетях.

31 августа стало известно, что на Кристину Асмус составили административное дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России (статья 20.3.3 части 1 КоАП РФ). Соответствующая запись появилась в картотеке Тверского суда. Протокол на актрису зарегистрировали 25 августа.

СМИ писали, что Асмус 24 февраля опубликовала в соцсетях антивоенный пост, но затем удалила его.

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