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19 минут назад

Алибасову предписали носить корсет из-за проблем с позвоночником

Елена Прошина

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что его знаменитому отцу придется носить корсет, чтобы избежать операции на позвоночнике. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Алибасову предписали носить корсет из-за проблем с позвоночником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце 2020 года Алибасов упал с лестницы. Сначала продюсер был прикован к кровати, а затем стал передвигаться в инвалидном кресле. Через полгода ему сделали операцию на позвоночнике. На днях появилась информация, что продюсера снова госпитализировали. Сын Бари Алибасов-младший опроверг эти сведения и заявил, что надеется, что в этот раз обойдется без оперативного вмешательства.

«Не факт, что это будет операция. У него после перелома позвоночника есть разные варианты, каким образом будут его лечить. Пока диагностируют безоперационный вариант. Если будет ответственнее к спине относиться, то обойдется без операции. Если продолжит делать большие нагрузки, то проще будет сделать операцию», – заметил Бари Алибасов-младший.

По его словам, отец продолжает носить тяжести, ездить на велосипеде и бегать. Для продюсера сломанный позвоночник – дешевая отмазка, которая не заставит его сидеть на месте.

Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что Бари Алибасов оказался в больнице планово. Ему сделают очередную операцию на позвоночник. По его словам, продюсер находится в хорошем настроении и полон сил.

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