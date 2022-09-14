Алибасову предписали носить корсет из-за проблем с позвоночником

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что его знаменитому отцу придется носить корсет, чтобы избежать операции на позвоночнике. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
В конце 2020 года Алибасов упал с лестницы. Сначала продюсер был прикован к кровати, а затем стал передвигаться в инвалидном кресле. Через полгода ему сделали операцию на позвоночнике. На днях появилась информация, что продюсера снова госпитализировали. Сын Бари Алибасов-младший опроверг эти сведения и заявил, что надеется, что в этот раз обойдется без оперативного вмешательства.
«Не факт, что это будет операция. У него после перелома позвоночника есть разные варианты, каким образом будут его лечить. Пока диагностируют безоперационный вариант. Если будет ответственнее к спине относиться, то обойдется без операции. Если продолжит делать большие нагрузки, то проще будет сделать операцию», – заметил Бари Алибасов-младший.
По его словам, отец продолжает носить тяжести, ездить на велосипеде и бегать. Для продюсера сломанный позвоночник – дешевая отмазка, которая не заставит его сидеть на месте.
Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что Бари Алибасов оказался в больнице планово. Ему сделают очередную операцию на позвоночник. По его словам, продюсер находится в хорошем настроении и полон сил.