Алибасову предписали носить корсет из-за проблем с позвоночником

В конце 2020 года Алибасов упал с лестницы. Сначала продюсер был прикован к кровати, а затем стал передвигаться в инвалидном кресле. Через полгода ему сделали операцию на позвоночнике. На днях появилась информация, что продюсера снова госпитализировали. Сын Бари Алибасов-младший опроверг эти сведения и заявил, что надеется, что в этот раз обойдется без оперативного вмешательства.