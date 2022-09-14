Караулова рассказала о давнем конфликте с Бузовой

На одной из музыкальных премий она была ведущей, в то время как коллега выступала как лауреат премии. Бузова вышла на сцену и начала произносить речь о своем успехе и поклонниках, однако Караулова перебила ее из-за того, что эфирное время было ограничено. Тогда Бузова спокойно отреагировала на происходящее, и исполнительницы остались в дружеских отношениях.