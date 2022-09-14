Караулова рассказала о давнем конфликте с Бузовой

Певица Юлианна Караулова вспомнила о давнем инциденте, который произошел между ней и Ольгой Бузовой. Слова артистки цитирует StarHit
"Я - поющие трусы, а вот Ольга Бузова - певица настоящая", - пошутила Караулова.
На одной из музыкальных премий она была ведущей, в то время как коллега выступала как лауреат премии. Бузова вышла на сцену и начала произносить речь о своем успехе и поклонниках, однако Караулова перебила ее из-за того, что эфирное время было ограничено. Тогда Бузова спокойно отреагировала на происходящее, и исполнительницы остались в дружеских отношениях.
Однако поклонники певицы раскритиковали Караулову в соцсетях и посчитали, что она оскорбила автора хита "Мало половин".