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1 час назад

Караулова рассказала о давнем конфликте с Бузовой

Газета.Ru

Певица Юлианна Караулова вспомнила о давнем инциденте, который произошел между ней и Ольгой Бузовой. Слова артистки цитирует StarHit

Караулова рассказала о давнем конфликте с Бузовой
Фото:  Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Я - поющие трусы, а вот Ольга Бузова - певица настоящая", - пошутила Караулова.

На одной из музыкальных премий она была ведущей, в то время как коллега выступала как лауреат премии. Бузова вышла на сцену и начала произносить речь о своем успехе и поклонниках, однако Караулова перебила ее из-за того, что эфирное время было ограничено. Тогда Бузова спокойно отреагировала на происходящее, и исполнительницы остались в дружеских отношениях.

Однако поклонники певицы раскритиковали Караулову в соцсетях и посчитали, что она оскорбила автора хита "Мало половин".

Шоу-бизнес,Юлианна Караулова,
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