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44 минуты назад

Стало известно о покушении на известного продюсера после суда с МакSим

Илья Родин

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал в интервью «Пятому каналу», что несколько лет назад на его клиента Юрия Алексеева было совершено покушение. Он пояснил, что оно произошло через год после судебного разбирательства между продюсером и певицей МакSим.

Стало известно о покушении на известного продюсера после суда с МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат напомнил, что в 2011 году МакSим подала в суд иск против Алексеева о защите чести и достоинства. Суд принял сторону продюсера.

По словам Жорина, через год после того, как закончилось судебное разбирательство, произошел неприятный инцидент. Алексеева заманили в ловушку и расстреляли из травматического оружия.

Продюсер чудом остался жив и смог добраться из леса, куда его вывезли злоумышленники, до проезжей части.

Следственные органы возбудили уголовное дело, выяснили имена нападавших. Они предположили, что злоумышленники были связаны с певицей, но доказать это не смогли.

Ранее сообщалось, что продюсер Алексеев скончался от инсульта в одной из больниц Ленинградской области.

Шоу-бизнес,Юрий Алексеев,Сергей Жорин,
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