Назван вероятный срок возвращения Галкина в Россию

Юморист Максим Галкин может вернуться в Россию к 18 сентября. В этот день его дети Лиза и Гарри отметят день рождения. Об этом пишет портал «Слово и дело».

В этом году Лиза и Гарри Галкины отметят 9 лет. Пользователи соцсетей предполагают, что их известный отец не пропустит день рождения и прилетит, чтобы лично поздравить двойняшек.

«У двойняшек же скоро день рождения. Максим прилетит?»; «Уверена, что Галкин вернется в Россию», - пишут пользователи.

Сейчас Галкин гастролирует по Новой Зеландии. Он также анонсировал концерты в США и Кишиневе. При этом юморист ничего не сообщает о планах вернуться на родину.