Назван вероятный срок возвращения Галкина в Россию

Юморист Максим Галкин может вернуться в Россию к 18 сентября. В этот день его дети Лиза и Гарри отметят день рождения. Об этом пишет портал «Слово и дело».
В этом году Лиза и Гарри Галкины отметят 9 лет. Пользователи соцсетей предполагают, что их известный отец не пропустит день рождения и прилетит, чтобы лично поздравить двойняшек.
«У двойняшек же скоро день рождения. Максим прилетит?»; «Уверена, что Галкин вернется в Россию», - пишут пользователи.
Сейчас Галкин гастролирует по Новой Зеландии. Он также анонсировал концерты в США и Кишиневе. При этом юморист ничего не сообщает о планах вернуться на родину.
Между тем, пока Галкин разъезжает по гастролям, заботу о его детях взял на себя дизайнер Игорь Гуляев. Он давно дружит со звездным семейством. Сейчас Алла Пугачева проводит много свободного времени в модельером. Гуляева даже успели записать в новые фавориты певицы.