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54 минуты назад

Назван вероятный срок возвращения Галкина в Россию

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин может вернуться в Россию к 18 сентября. В этот день его дети Лиза и Гарри отметят день рождения. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Назван вероятный срок возвращения Галкина в Россию
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В этом году Лиза и Гарри Галкины отметят 9 лет. Пользователи соцсетей предполагают, что их известный отец не пропустит день рождения и прилетит, чтобы лично поздравить двойняшек.

«У двойняшек же скоро день рождения. Максим прилетит?»; «Уверена, что Галкин вернется в Россию», - пишут пользователи.

Сейчас Галкин гастролирует по Новой Зеландии. Он также анонсировал концерты в США и Кишиневе. При этом юморист ничего не сообщает о планах вернуться на родину.

Между тем, пока Галкин разъезжает по гастролям, заботу о его детях взял на себя дизайнер Игорь Гуляев. Он давно дружит со звездным семейством. Сейчас Алла Пугачева проводит много свободного времени в модельером. Гуляева даже успели записать в новые фавориты певицы.

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