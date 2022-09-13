Названа замена Урганту в «Елках 9»

Актер Алексей Серебряков снимется в новой части новогодней комедии «Елки». Об этом сообщает «Слово и Дело».
Из каста нового фильма был исключен шоумен Иван Ургант, а также актеры Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Кроме Серебрякова в съемках должны принять участие Федор Добронравов, Евгений Кулик и Елена Валюшкина.
Напомним, что после начала спецоперации Серебряков раскритиковал действия Кремля на Украине. Еще в 2012 году он переехал в Канаду вместе со своей семьей. Недавно Серебряков вернулся в Россию на заработки, после чего начал получать предложения о съемках.
Например, в июле Серебряков получил главную роль в спектакле в Театре имени Пушкина — вместе с Ксенией Раппопорт он сыграл в постановке Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита».