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20 минут назад

Названа замена Урганту в «Елках 9»

Никита Бородкин

Актер Алексей Серебряков снимется в новой части новогодней комедии «Елки». Об этом сообщает «Слово и Дело».

Названа замена Урганту в «Елках 9»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из каста нового фильма был исключен шоумен Иван Ургант, а также актеры Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Кроме Серебрякова в съемках должны принять участие Федор Добронравов, Евгений Кулик и Елена Валюшкина.

Напомним, что после начала спецоперации Серебряков раскритиковал действия Кремля на Украине. Еще в 2012 году он переехал в Канаду вместе со своей семьей. Недавно Серебряков вернулся в Россию на заработки, после чего начал получать предложения о съемках.

Например, в июле Серебряков получил главную роль в спектакле в Театре имени Пушкина — вместе с Ксенией Раппопорт он сыграл в постановке Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита».

Шоу-бизнес,Елена Валюшкина,Алексей Серебряков,Ксения Раппопорт,Иван Ургант,Федор Добронравов,Евгений Кулик,Дмитрий Нагиев,Сергей Светлаков,
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