Названа замена Урганту в «Елках 9»

Напомним, что после начала спецоперации Серебряков раскритиковал действия Кремля на Украине. Еще в 2012 году он переехал в Канаду вместе со своей семьей. Недавно Серебряков вернулся в Россию на заработки, после чего начал получать предложения о съемках.