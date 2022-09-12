Киркоров рассказал о повлиявшем на его жизнь эпизоде с Кобзоном

Шоумен Филипп Киркоров в интервью порталу PROZvezd рассказал, что легендарный певец Иосиф Кобзон много лет назад отказал ему при поступлении в Институт культуры имени Гнесиных. Это значительно повлияло на его жизнь и карьеру.
Киркоров уточнил, что очень переживал из-за своей неудачи. Вместе с тем, в настоящее время он отчетливо понимает, что в таком случае его жизнь сложилась бы совсем по-другому.
Шоумен рассказал, что Кобзон «помнил всю жизнь об этой своей ошибке» и укорял себя за нее. Тем не менее, он полагал, что Киркорову удалось сделать успешную карьеру, поэтому грех на его совести не слишком велик.
Филипп признался, что мэтр всегда звал его «Филя», даже тогда, когда многие стали обращаться по имени-отчеству. Он подчеркнул, что так его уже почти никто не называет.