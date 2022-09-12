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13 минут назад

Киркоров рассказал о повлиявшем на его жизнь эпизоде с Кобзоном

Илья Родин

Шоумен Филипп Киркоров в интервью порталу PROZvezd рассказал, что легендарный певец Иосиф Кобзон много лет назад отказал ему при поступлении в Институт культуры имени Гнесиных. Это значительно повлияло на его жизнь и карьеру.

Киркоров рассказал о повлиявшем на его жизнь эпизоде с Кобзоном
Фото: ТАССТАСС

Киркоров уточнил, что очень переживал из-за своей неудачи. Вместе с тем, в настоящее время он отчетливо понимает, что в таком случае его жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Шоумен рассказал, что Кобзон «помнил всю жизнь об этой своей ошибке» и укорял себя за нее. Тем не менее, он полагал, что Киркорову удалось сделать успешную карьеру, поэтому грех на его совести не слишком велик.

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Филипп признался, что мэтр всегда звал его «Филя», даже тогда, когда многие стали обращаться по имени-отчеству. Он подчеркнул, что так его уже почти никто не называет.

Шоу-бизнес,Иосиф Кобзон,Филипп Киркоров,
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