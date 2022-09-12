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22 минуты назад

Тиктокеру Дане Милохину грозит административный арест

Слово и Дело

Популярные блогеры Даня Милохин и Некоглай могут получить административный арест и лишение прав за гонки на скорости 130 км/час.

Тиктокеру Дане Милохину грозит административный арест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Милохин и Некоглай устроили соревнования на скорость на автомобилях без номерных знаков, что привело к перекрытию движения после их остановки. Экстремальное развлечение может закончится серьезными последствиями.

«И одному и второму может грозить административный арест, а вот у кого из них есть водительское удостоверение — это лишение прав до 1,5 лет. Так как у кого-то из них нет прав, может быть административный арест за это правонарушение на срок до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей», — поделился мнением адвокат Евгений Корчаго с порталом «Звездач».

Нарушителям также могут назначить исправительные работы сроком от 100 до 200 часов.

Евгений Корчаго,
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