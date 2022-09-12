Тиктокеру Дане Милохину грозит административный арест

Милохин и Некоглай устроили соревнования на скорость на автомобилях без номерных знаков, что привело к перекрытию движения после их остановки. Экстремальное развлечение может закончится серьезными последствиями.

«И одному и второму может грозить административный арест, а вот у кого из них есть водительское удостоверение — это лишение прав до 1,5 лет. Так как у кого-то из них нет прав, может быть административный арест за это правонарушение на срок до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей», — поделился мнением адвокат Евгений Корчаго с порталом «Звездач».