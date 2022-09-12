Умер экс-продюсер МакSим и «Ласкового мая»

Продюсер Юрий Алексеев скончался от инсульта в одной из больниц Ленинградской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Юрию Алексееву было 53 года. Он активно занимался спортом, являлся владельцем успешного бизнеса. В 2004 году молодой продюсер якобы «зажег» звезду популярной певицы МакSим.

Кроме того, он работал с легендарным «Ласковым маем», а в последнее время занимался продвижением группы «Онлайн».

По словам племянницы продюсера Виктории Алексеевой, мужчина перестал отвечать на звонки 6 сентября. Она попыталась найти его через знакомых и друзей, но в конечном итоге смогла обнаружить только в морге медицинского учреждения.

Врачи сообщили, что бизнесмен скончался 8 сентября. Причину смерти успешного предпринимателя они назвали только через несколько суток.

Виктория рассказала, что дядя питал нежные чувства к певице. Она подчеркнула, что «он мечтал бы, чтобы МакSим пришла с ним проститься».

PR-менеджер МакSим Яна Богушевская прокомментировала порталу NEWS.ru сообщения в СМИ о мнимой помощи Алексеева певице.