Критик: Наргиз придется «прятаться по подвалам» с песнями Фадеева

«Что будет с правовой точки зрения? Фадеев — человек, не бросающий слов на ветер. Если он пригрозил судом, вероятно, будут какие-то санкции. Но при этом он и милосердный человек. Может песню подарить, как-то полюбовно договориться. Мне кажется, перед тем, как обратиться в судебные инстанции, он попробует связаться хотя бы с представителями Наргиз, чтобы предупредить, что будет, если подобное продолжится. Этот звоночек, возможный разговор, даст ей понять, что так поступать больше не нужно», — сказал специалист.