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1 час назад

Музыкальный критик: Наргиз придется «прятаться по подвалам» с песнями Фадеева

Вести Подмосковья

Узбекской певице Наргиз придется выступать тайно, если она хочет по-прежнему исполнять песни продюсера Максима Фадеева, запретившего это делать сбежавшей из России артистке. Об этом рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «Народными Новостями».

Критик: Наргиз придется «прятаться по подвалам» с песнями Фадеева
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

После начала спецоперации по защите Донбасса Наргиз жестко, а иногда и нецензурно критиковала Россию и граждан, не согласных с ее мнением. Следствием ее агрессивной антироссийской риторики стал запрет на въезд в страну сроком на пятьдесят лет. Учитывая немолодой возраст исполнительницы, маловероятно, что она еще когда-нибудь выступить на российской сцене.

Видео дня

Несмотря на демонстративный разрыв с Россией, позволившей Наргиз прославиться, певица продолжает использовать интеллектуальный багаж, приобретенный в стране. Например, на днях в Сети появилось видео, на котором видно, как на корпоративе в Узбекистане она исполняет песню Максима Фадеева «Мы вдвоем», который продюсер запретил ей петь.

Наргиз Закирова – весьма опытная певица, отметил Евгений Бабичев. По его словам, она была на сцене еще до проекта «Голос», который принес ей известность в России. Однако звездный час узбекской артистки связан исключительно с появлением в ее творческой карьере Максима Фадеева.

«Самый лучший период в ее карьере – когда с ней плотно работал Макс Фадеев. Это и композиции, которые он для нее писал, это и совместный дуэт. Да, сотрудничество было непродолжительным, но это – самое яркое, что вообще было в ее творчестве. Поэтому, ее желание вернуться, это и способ заработать (ее хотят видеть на сцене, слушая эти песни), возможно, заявить о себе», — считает эксперт.

Так как ее провокационное выступление обсуждают в России, ей удалось как-то хайпануть, рассказал музыкальный критик. Он подчеркнул, что исполнение «запрещенных» хитов Фадеева может обернуться для Наргиз судебными разбирательствами, если она не сумеет договориться с продюсером.

«Что будет с правовой точки зрения? Фадеев — человек, не бросающий слов на ветер. Если он пригрозил судом, вероятно, будут какие-то санкции. Но при этом он и милосердный человек. Может песню подарить, как-то полюбовно договориться. Мне кажется, перед тем, как обратиться в судебные инстанции, он попробует связаться хотя бы с представителями Наргиз, чтобы предупредить, что будет, если подобное продолжится. Этот звоночек, возможный разговор, даст ей понять, что так поступать больше не нужно», — сказал специалист.

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