Лолита прокомментировала возвращение Пугачевой в Россию

Певица Лолита Милявская прокомментировала новости о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она назвала Пугачеву «артистом номер один» на российской эстраде. Об этом пишет «Телеграм-канал «А теперь внимание!».

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По словам Лолиты, Пугачева для нее всегда была номер один. Она назвала ее единственной великой фигурой.

«Если бы не она, где бы мы все были с эстрадой. Это первая женщина, подарившая нам свободу даже передвижения на сцене, свободу вокала. Это очень дорогого стоит. Она революционер именно в этом жанре. Мы все те люди, которых воспитала Алла Борисовна, даже не зная об этом», — заявила артистка.

По мнению Лолиты, Пугачева не собирается навсегда уезжать из страны. Певица много раз ездила в Израиль и Прибалтику. Она всегда там находилась все лето, так как этот климат подходит для ее больного сердца. Однако в этом году из этого раздули скандал.