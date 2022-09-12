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1 час назад

Лолита прокомментировала возвращение Пугачевой в Россию

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская прокомментировала новости о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она назвала Пугачеву «артистом номер один» на российской эстраде. Об этом пишет «Телеграм-канал «А теперь внимание!».

Лолита прокомментировала возвращение Пугачевой в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лолиты, Пугачева для нее всегда была номер один. Она назвала ее единственной великой фигурой.

«Если бы не она, где бы мы все были с эстрадой. Это первая женщина, подарившая нам свободу даже передвижения на сцене, свободу вокала. Это очень дорогого стоит. Она революционер именно в этом жанре. Мы все те люди, которых воспитала Алла Борисовна, даже не зная об этом», — заявила артистка.

По мнению Лолиты, Пугачева не собирается навсегда уезжать из страны. Певица много раз ездила в Израиль и Прибалтику. Она всегда там находилась все лето, так как этот климат подходит для ее больного сердца. Однако в этом году из этого раздули скандал.

Ранее о возвращении Пугачевой в Россию высказался музыкант Сергей Шнуров. По его мнению, она настолько заслуженный человек, что может делать все, что угодно. Он также напомнил, что свободу перемещений еще никто не отменял и певица может жить там, где захочет.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Алла Пугачева,Сергей Шнуров,
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