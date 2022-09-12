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55 минут назад

Певец Олег Газманов официально прокомментировал свой отъезд из России

FBM.ru

Сведения касательного того, что известный российский певец Олег Газманов покинул Россию, начали распространяться на просторах Сети. И вот теперь сам исполнитель подтвердил данную информацию.

Музыкант рассказал о том, что отправился с концертной программой в гастрольный тур по территории Белоруссии. Выступление вокалиста было запланировано на десятое сентября в Гомеле. Как сообщается, самочувствие Газманова перед мероприятием было неважным, однако он не стал отменять выступление.

«Спасибо всем, кто был на стадионе. Свободных мест и билетов практически не было. Я хрипловато, но спел весь концерт и взял все положенные ноты. Удивительная здесь публика», – прокомментировал артист в своем микроблоге.

Также исполнитель отметил, что только зрители в белорусском городе Гомель могут «синхронно и долго аплодировать» без сопровождения музыкой или барабанами. Как считает Газманов, аудиторию слушателей на его концерте объединил «внутренний ритм».

Шоу-бизнес,Видео,Олег Газманов,
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