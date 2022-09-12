"Ему не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь течет в другом направлении. Совсем не помогает. Есть вариант лишить его свободы. Надолго не получится, конечно. Если он попадет в места лишения свободы, ему, наверное, там не понравится", - высказалась Директоренко.