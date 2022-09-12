Бывшая жена актера Кирилла Емельянова рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" о том, что экс-супруг не платит алименты на двоих детей. Екатерина Директоренко в одиночку воспитывает семилетнего Степана и пятилетнего Василия от Емельянова.
По ее словам, после развода артист не участвует в жизни наследников. За несколько лет у актера накопился долг по алиментам в миллион рублей.
"Ему не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь течет в другом направлении. Совсем не помогает. Есть вариант лишить его свободы. Надолго не получится, конечно. Если он попадет в места лишения свободы, ему, наверное, там не понравится", - высказалась Директоренко.
До расставания с женой Емельянов, который известен по роли Сырникова в "Кадетстве", рассказывал, что наслаждается семейной жизнью и отцовством. Однако, как утверждает экс-возлюбленная актера, после развода он изменил свои взгляды.