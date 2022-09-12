Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге

Юморист Максим Галкин анонсировал концерт в городе Санкт-Петербург в своем Instagram. Однако речь идет о Санкт-Петербурге, который находится в США. Артист рассказал, что поедет в тур по Штатам с 3 по 25 марта 2023 года.
"В марте состоится мой большой американский тур с новой сольной юмористической программой", - говорит Галкин в видео.
Юморист выступит также в таких городах, как Даллас, Хьюстон, Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
По словам супруга Аллы Пугачевой, он может оказаться первым российским артистом, который даст концерт в американском Санкт-Петербурге.
Ранее Максим Галкин показал, как отдыхает в Новой Зеландии. Юморист прокомментировал в соцсети, что тем не менее, каждый приезд в эту страну для него незабываемый. Россиянин поблагодарил местных жителей за теплый прием и радушие.