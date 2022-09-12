Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге

Юморист Максим Галкин анонсировал концерт в городе Санкт-Петербург в своем Instagram. Однако речь идет о Санкт-Петербурге, который находится в США. Артист рассказал, что поедет в тур по Штатам с 3 по 25 марта 2023 года.

Фото: Первый канал Первый канал

"В марте состоится мой большой американский тур с новой сольной юмористической программой", - говорит Галкин в видео.

Юморист выступит также в таких городах, как Даллас, Хьюстон, Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

По словам супруга Аллы Пугачевой, он может оказаться первым российским артистом, который даст концерт в американском Санкт-Петербурге.