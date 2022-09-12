Лолита грубо отреагировала на запрет россиянам посещать ЕС

Известная певица Лолита Милявская заявила, что ее не волнует запрет на посещение Европы для выступлений, так как в данный момент они ей не нужны.

Фото: Youtube / Galich Ida Youtube / Galich Ida

По словам исполнительницы, международные рейсы сейчас «очень трудные», так что сейчас лучше просто подождать.

— Я отказываюсь от каких-либо предложений с зарубежными площадками, ибо очень трудные перелеты. Мне это элементарно не нужно. Хотите правдиво вам скажу? Одним словом — мне нас**ть! Абсолютно, — заявила Лолита в беседе с «КП».

8 сентября Милявская поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело. При этом певица осознает, что за такие поступки ее могут «захейтить», и предположила, что написали бы ее недоброжелатели в соцсетях.