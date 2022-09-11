"Копейки, мизер просто»: продюсер о гонораре t.a.T.u за камбэк в Минске

Артистки третьего сентября выступили в Минске на Ovion Show. Солистки исполнили всего три песни, зато пели «вживую». Публика приветствовала их очень тепло, а организаторы заплатили звездам 90-х , по слухам,10 миллионов рублей. Катина и Волкова заработали 10 миллионов за 15 минут

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Дуэт t.a.T.u в свое время пользовался оглушительным успехом. Однако после того, как участницы решили строить сольную карьеру, прежней популярности никому из них достичь и близко не удалось. Да и дружеских отношений исполнительницы не сохранили. После выступления на «Евровидении» в 2003 году, где «татушки» завоевали третье место, вдвоем Юля и Лена выступали считанные разы, - пишет портал z-aya.ru.

Бывший концертный директор группы Дзюник считает, что ничего удивительного в таком гонораре нет. Продюсер высказался на эту тему в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Копейки, мизер просто. Я надеюсь, что больше. Хотя на 10 миллионов квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги, они обе мамы, у них дети. У Лены мама финансовый консультант, там все было хорошо. А у Юльки вообще ничего нет. Она помогла маме, они построили дачу. Себе купила она одну квартиру», - рассказал Дзюник.