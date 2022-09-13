Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, госпитализированная в субботу со смещенным переломом бедра, успешно прооперирована и будет участвовать в парламентских выборах 25 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил ее адвокат Антонио Ингройя.
"Синьора Лоллобриджида чувствует себя хорошо и подтверждает свою кандидатуру от списка "Суверенная и народная Италия", единственной политической силы, которая возражает против санкций в отношении России", - сказал Ингройя.
Он также баллотируется от этого объединения. Он заверил, что если его представители пройдут в парламент, то они будут добиваться отмены санкций и прекращения оказания Украине военной помощи.
Отметившая в этом году 95-летие актриса выдвинула свою кандидатуру в Сенат (верхнюю палату). Ее травма связана с падением дома.
Список "Суверенная и народная Италия" поддерживают представители Компартии. Сторонники данных сил выступают против политики предыдущего правительства. Ингройя в прошлом был прокурором-следователем и работал с Паоло Борселлино над антимафиозными расследованиями. Несколько лет он посвятил политике, отстаивая альтернативные традиционным партиям идеи, но не проходил в парламент. Последние годы он посвятил себя адвокатской деятельности и с ноября 2021 года представляет интересы Лоллобриджиды, которую убедил баллотироваться.