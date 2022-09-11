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46 минут назад

Монеточку объявили в розыск

Ирина Лебедева

Певицу Елизавету Гырдымову, известную публике как Монеточку, судебные пристав объявили в розыск. Основанием стала задолженность в полмиллиона, которую по решению суда она должна выплатить Стасу Костюшкину. Об этом информирует портал prozvezd.

Монеточку объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костюшкин подал иск еще прошлым летом. Певец обвинил Монеточку в плагиате. Суд признал его правоту, объявив, что трек певицы «Мама, я не зигую» на 70% копирует песню Стаса «Женщина, я не танцую».

Монеточка уехала из России в начале спецоперации на Украине. Сейчас она в Прибалтике, там у нее родилась дочь.

По данным ряда СМИ, недавно Елизавета выкладывала в сеть скриншоты квитанций по оплате штрафа.

Лиза Гырдымова перед отъездом купила квартиру за 20 млн рублей в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнительница приобрела недвижимость площадью 60 квадратных метров в доме 1914 года постройки в Басманном районе.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Стас Костюшкин,
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