Монеточку объявили в розыск

Певицу Елизавету Гырдымову, известную публике как Монеточку, судебные пристав объявили в розыск. Основанием стала задолженность в полмиллиона, которую по решению суда она должна выплатить Стасу Костюшкину. Об этом информирует портал prozvezd.

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Костюшкин подал иск еще прошлым летом. Певец обвинил Монеточку в плагиате. Суд признал его правоту, объявив, что трек певицы «Мама, я не зигую» на 70% копирует песню Стаса «Женщина, я не танцую».

Монеточка уехала из России в начале спецоперации на Украине. Сейчас она в Прибалтике, там у нее родилась дочь.

По данным ряда СМИ, недавно Елизавета выкладывала в сеть скриншоты квитанций по оплате штрафа.