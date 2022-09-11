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54 минуты назад

Актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения

Елена Прошина

Популярная итальянская актриса Джина Лоллобриджида была доставлена в больницу после падения. Врачи провели обследование и обнаружили у нее смещенный перелом бедра. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Джина Лоллобриджида в 1946-1958 годах снялась в десятках картин, в том числе в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». В 2018 году получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

По данным газеты, в настоящее время состояние 95-летней актрисы не вызывает у медицинского персонала особых опасений.

Ранее сообщалось, что в больницу попал один из бывших ведущих автомобильного шоу Top Gear британец Джеймс Мэй. Во время тестирования новой машины он не справился с управлением.

Шоу-бизнес,Джеймс Мэй,
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