Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения

Популярная итальянская актриса Джина Лоллобриджида была доставлена в больницу после падения. Врачи провели обследование и обнаружили у нее смещенный перелом бедра. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

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Отмечается, что Джина Лоллобриджида в 1946-1958 годах снялась в десятках картин, в том числе в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». В 2018 году получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

По данным газеты, в настоящее время состояние 95-летней актрисы не вызывает у медицинского персонала особых опасений.