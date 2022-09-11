СМИ: Галкин снял штаны прямо на сцене

Во время концерта, который Максим Галкин проводил в Австралии в рамках своего большого зарубежного турне, произошел неприятный инцидент. Юморист шокировал публику, продемонстрировав со сцены голый зад.

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Бывшая непосредственно на этом мероприятии театральный критик Елена Фрумин-Ситникова рассказала порталу argumenti, что таким образом Максим отреагировал на вопрос из зала о возможной конфискации его Замка в подмосковной деревне Грязь.

При этом Галкин произнес: «Вот вам, а не замок».

«Голая ж*** со сцены, пусть даже в Австралии - это, определенно, творческий прорыв Галкина. Ну что же, ждем других частей тела!», - комментирует Фрумин-Ситникова.

Через неделю, 18 сентября, дети Галкина Лиза и Гарри будут отмечать свой день рождения. Двойняшкам исполнится 9 лет. На данный момент нет информации о том, приедет ли шоумен на праздник.