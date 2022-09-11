Тарасов выставил свой дом на продажу

Дмитрий Тарасов занялся продажей своего особняка, в котором когда-то жил с Ольгой Бузовой. Как рассказал футболист, у него есть три потенциальных покупателя. Дмитрий пока выбирает самое выгодное предложение. Об этом пишет "Комсомольская Правда".

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Сам Дмитрий занят новым футбольным проектом «Родина Медиа», и часть денег от продажи дома собирается вложить в его развитие. Тарасов вместе с партнером и другом рэпером T-killah создали его для популяризации спорта среди молодежи.