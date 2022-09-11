Тарасов выставил свой дом на продажу

Дмитрий Тарасов занялся продажей своего особняка, в котором когда-то жил с Ольгой Бузовой. Как рассказал футболист, у него есть три потенциальных покупателя. Дмитрий пока выбирает самое выгодное предложение. Об этом пишет "Комсомольская Правда".
Сам Дмитрий занят новым футбольным проектом «Родина Медиа», и часть денег от продажи дома собирается вложить в его развитие. Тарасов вместе с партнером и другом рэпером T-killah создали его для популяризации спорта среди молодежи.
Дмитрий Тарасов, бывший игрок «Локомотива» ранее судился из-за алиментов на свою дочь Ангелину от первого брака с Оксаной Пономаренко. Тарасов требовал снизить размер выплат, объясняя свою позицию нехваткой средств. Спортсмен накопил долгов по алиментам на общую сумму 15 млн рублей.