Эксперт заметил на лице Пугачевой следы неудачной пластики

Алла Пугачева за последнее время сильно изменилась. Певица кардинально похудела и помолодела. Предполагают, что во время пребывания в Израиле звезда могла сделать себе пластические операции.

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Как сообщает портал nation-news, пластический хирург Александр Вдовин по свежим фотографиям Примадонны заподозрил, что 73-летней певице не слишком удачно провели операцию.

Он увидел у нее на лице «проблемы в скуловой зоне», а также в районе губ. Такая асимметрия возникла как дефект хирургического вмешательства.

«Часто такое можно наблюдать после неудачно проведенной SMAS-подтяжки лица, во время которой, вероятно, был задет лицевой нерв», - сообщил Вдовин.