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1 час назад

Эксперт заметил на лице Пугачевой следы неудачной пластики

Ирина Лебедева

Алла Пугачева за последнее время сильно изменилась. Певица кардинально похудела и помолодела. Предполагают, что во время пребывания в Израиле звезда могла сделать себе пластические операции.

Эксперт заметил на лице Пугачевой следы неудачной пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает портал nation-news, пластический хирург Александр Вдовин по свежим фотографиям Примадонны заподозрил, что 73-летней певице не слишком удачно провели операцию.

Он увидел у нее на лице «проблемы в скуловой зоне», а также в районе губ. Такая асимметрия возникла как дефект хирургического вмешательства.

«Часто такое можно наблюдать после неудачно проведенной SMAS-подтяжки лица, во время которой, вероятно, был задет лицевой нерв», - сообщил Вдовин.

Между тем Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри в День города прогулялась по Красной площади столицы. Звездное семейство сопровождал известный российский дизайнер Игорь Гуляев, который давно дружит с Аллой Борисовной. Он и выложил видеоролик и фотографии прогулки в Телеграм-канале.

Шоу-бизнес,Александр Вдовин,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,
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