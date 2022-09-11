Пугачеву после возвращения в Россию заметили на Красной площади

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри прогулялась по Красной площади столицы. Звездное семейство сопровождал известный российский дизайнер Игорь Гуляев, который давно дружит с Аллой Борисовной. Он и выложил видеоролик и фотографии прогулки в Телеграм-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видно, что и взрослые, и дети выглядят веселыми и счастливыми. В комментариях к посту подписчики отмечают, что Примадонна и двойняшки прекрасно выглядят, и радуются возвращению Аллы Борисовны домой.

Народная артистка СССР Алла Пугачева организует праздник для наследников в честь их дня рождения, 18 сентября. Примадонна планирует пригласить множество гостей и устроить для своих детей пышную вечеринку.