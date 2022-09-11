Стало известно о серьезном диагнозе Ротару

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов объяснил, почему певица София Ротару проводила много времени в Крыму. В комментарии порталу PROZVEZD он заявил, что народная артистка Украины страдает от заболевания легких, которое легче переносится при морском воздухе.
«У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве — и подавно. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог», — рассказал Соседов.
Он также попросил депутатов, которые хотят запретить выступления Ротару в России, оставить артистку в покое. Критик назвал ее аполитичным человеком, которого «совершенно не волнует, чей Крым».
«Если спросить, она ответит — «Как чей? Крым мой!» Потому что она там с 1976 года была полноправной хозяйкой, постоянно жила в Крыму», — отметил Соседов.
Ранее Ротару впервые за полгода вышла на связь из своей родной деревни на западе Украины.