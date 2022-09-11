Соседов объяснил, почему уехала Чулпан Хаматова

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что истинная причина отъезда актрисы Чулпан Хаматовой из России кроется не в политических взглядах, а в нежелании потерять дорогостоящую собственность.
По словам критика, Хаматова «и ей подобные» бегут спасать свои яхты и виллы, - пишет портал prozvezd. У Чулпан в Латвии под Юрмалой хороший дом.
«Еще и пожить не успела, а тут с нее спросили, как она относится к спецоперации России на Украине? И плакал ее дворец за 400 000, замок повесили, экспроприировали и продали, дворец-то. Конечно, она тут же побежала туда его спасать», - делится своими мыслями Соседов.
Более того Сергей заподозрил актрису в двойной игре. Якобы та поругает Россию, сбережет свой особняк, а позднее, когда обстановка в мире успокоится, поплачется и вернется зарабатывать на родину.
Ранее Соседов жестко высказался по поводу российского бизнеса Лаймы Вайкуле. Он считает, что это – недопустимая ситуация, и призывает «перекрыть кислород», чтобы вести бизнес стало невозможно.