Соседов объяснил, почему уехала Чулпан Хаматова

«Еще и пожить не успела, а тут с нее спросили, как она относится к спецоперации России на Украине? И плакал ее дворец за 400 000, замок повесили, экспроприировали и продали, дворец-то. Конечно, она тут же побежала туда его спасать», - делится своими мыслями Соседов.