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1 час назад

Соседов объяснил, почему уехала Чулпан Хаматова

Ирина Лебедева

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что истинная причина отъезда актрисы Чулпан Хаматовой из России кроется не в политических взглядах, а в нежелании потерять дорогостоящую собственность.

Соседов объяснил, почему уехала Чулпан Хаматова
Фото: ТАССТАСС

По словам критика, Хаматова «и ей подобные» бегут спасать свои яхты и виллы, - пишет портал prozvezd. У Чулпан в Латвии под Юрмалой хороший дом.

«Еще и пожить не успела, а тут с нее спросили, как она относится к спецоперации России на Украине? И плакал ее дворец за 400 000, замок повесили, экспроприировали и продали, дворец-то. Конечно, она тут же побежала туда его спасать», - делится своими мыслями Соседов.

Более того Сергей заподозрил актрису в двойной игре. Якобы та поругает Россию, сбережет свой особняк, а позднее, когда обстановка в мире успокоится, поплачется и вернется зарабатывать на родину.

Ранее Соседов жестко высказался по поводу российского бизнеса Лаймы Вайкуле. Он считает, что это – недопустимая ситуация, и призывает «перекрыть кислород», чтобы вести бизнес стало невозможно.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Лайма Вайкуле,
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