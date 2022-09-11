Анастасия Заворотнюк оказалась в черном списке США

«Я дал Насте денег на ее собственный бизнес в Америке. Она занялась недвижимостью. Но потом ее посадили в тюрьму за подделку документов. А когда я при помощи своих адвокатов вытащил ее оттуда, ей указали на дверь. То есть выгнали из страны», – рассказал Стрюков «Комсомольской правде».