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41 минуту назад

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в черном списке США

Слово и Дело

Актриса Анастасия Заворотнюк пыталась построить карьеру в США, но не в кинематографе, а в сфере недвижимости. Однако после одного случая она оказалась в американском черном списке. Об этом рассказал бывший супруг артистки Дмитрий Стрюков.

Анастасия Заворотнюк оказалась в черном списке США
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressPravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заворотнюк пыталась заняться продажей недвижимости в Штатах. Одна из сделок прошла по поддельным документам, из-за чего актрису задержала полиция.

«Я дал Насте денег на ее собственный бизнес в Америке. Она занялась недвижимостью. Но потом ее посадили в тюрьму за подделку документов. А когда я при помощи своих адвокатов вытащил ее оттуда, ей указали на дверь. То есть выгнали из страны», – рассказал Стрюков «Комсомольской правде».

Из-за случившегося Заворотнюк больше не смогла въехать на территорию Америку, а потому и не летала в Штаты лечиться, когда ей был поставлен онкологический диагноз.

Шоу-бизнес,Дмитрий Стрюков,Анастасия Заворотнюк,
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