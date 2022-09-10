Алферова появилась на публике после тяжелой болезни

Поклонники переживают за Ирину Алферову. Как известно, 71-летняя советская и российская актриса ранее в тяжелой форме переболела COVID-19. Остаточные явления после заболевания проявляются у нее до сих пор. Поэтому она давно не появлялась на светских мероприятиях, - информирует BLITZ+.

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И вот накануне звезда посетила сбор труппы театра «Школа современной пьесы». Было заметно, что Алферова еще не полностью восстановила силы, и даже яркий макияж не мог скрыть того, какой усталой она выглядела.