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1 час назад

Алферова появилась на публике после тяжелой болезни

Ирина Лебедева

Поклонники переживают за Ирину Алферову. Как известно, 71-летняя советская и российская актриса ранее в тяжелой форме переболела COVID-19. Остаточные явления после заболевания проявляются у нее до сих пор. Поэтому она давно не появлялась на светских мероприятиях, - информирует BLITZ+.

Алферова появилась на публике после тяжелой болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот накануне звезда посетила сбор труппы театра «Школа современной пьесы». Было заметно, что Алферова еще не полностью восстановила силы, и даже яркий макияж не мог скрыть того, какой усталой она выглядела.

Ирина Алферова была замужем дважды: за актером Александром Абдуловым с 1976 по 1993 год и за Сергеем Мартыновым с 1995 года по настоящее время. Пара воспитала четверых детей: сына погибшей сестры Александра, дочь Ирины Ксению от дипломата Бойко Гюрова и двоих детей Мартынова от первого брака — дочь Анастасию и сына Сергея.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,
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