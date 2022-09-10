Разин пообещал, что «разберется» с прокурорами и судьями

Андрей Разин, который в последнее время проигрывал дела в российских судах, в частности, Шатунову по поводу авторских прав, обратился в социальных сетях к работникам правоохранительных органов и судьям с угрозами разоблачить их деятельность. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов © РИА Новости / Евгений Биятов

Продюсер группы «Ласковый май» сообщил, что ведутся расследования всех «противоправных действий», которые, по его словам, предпринимаются в его отношении.

«Имейте в виду, товарищи и следователи, и все. Мы все расследуем… С генералами разберемся, со всеми разберемся, кто за этим всем стоит».

Также Разин сообщил, что доволен, когда у него есть враги, и он любит их побеждать.

«Я люблю когда у меня есть враги, и я буду с ними бороться.

. А все судьи, прокуроры и все органы, которые совершают противоправные действия против меня, поверьте, я потихонечку каждого достану. Я доберусь до вас быстрее, чем вы до меня. Бессовестные», - пригрозил продюсер.