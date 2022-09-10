В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Разин пообещал, что «разберется» с прокурорами и судьями

Ирина Лебедева

Андрей Разин, который в последнее время проигрывал дела в российских судах, в частности, Шатунову по поводу авторских прав, обратился в социальных сетях к работникам правоохранительных органов и судьям с угрозами разоблачить их деятельность. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.

Разин пообещал, что «разберется» с прокурорами и судьями
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов© РИА Новости / Евгений Биятов

Продюсер группы «Ласковый май» сообщил, что ведутся расследования всех «противоправных действий», которые, по его словам, предпринимаются в его отношении.

«Имейте в виду, товарищи и следователи, и все. Мы все расследуем… С генералами разберемся, со всеми разберемся, кто за этим всем стоит».

Также Разин сообщил, что доволен, когда у него есть враги, и он любит их побеждать.

«Я люблю когда у меня есть враги, и я буду с ними бороться.

. А все судьи, прокуроры и все органы, которые совершают противоправные действия против меня, поверьте, я потихонечку каждого достану. Я доберусь до вас быстрее, чем вы до меня. Бессовестные», - пригрозил продюсер.

Напомним, в этом году Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу Юрия Шатунова— все права на хиты музыкального коллектива стали принадлежать певцу. А после его смерти – его наследникам.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители